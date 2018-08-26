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26 Ağustos 2018 00:08

Dicle Elektrik: "Elektrik hattı havaya ateş edildiği için koptu"

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar köyünde 31 bin 500 volt enerji yüklü olan orta gerilim elektrik iletim hattının kopmasına düğüne katılan bazı kişiler tarafından havaya ateşli silahla ateş edilmesinin sebep olduğunu bildirildi.

Dicle Elektrik:

26 Ağustos 2018 00:08


Enerji nakil hattının altında yapılan düğün töreni sırasında havaya açılan ateş sırasında mermi isabet eden orta gerilim hattına ait telin koparak aşağıda bulunan vatandaşların üzerine düşmesi üzerine Dicle Elektrik tarafından açıklama yapıldı.


Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, "31 bin 500 volt elektrik yüklü olan orta gerilim hattı koparak düğündeki insanların üzerine düşmüştür. İletim hattının yere, dolayısıyla insanlara temas etmesiyle birlikte koruma sistemi devreye girmiş ve tüm hatta enerji anında kesilmiştir. Ancak ilk temas sırasında bazı vatandaşlarımız yaralanmışlardır. Bu hattan elektrik alan 22 yerleşim biriminden 21’ine kısa süre içerisinde yeniden enerji verilmiştir. Olayın yaşandığı Kayabağlar köyüne ise devam eden adli tahkikat sona erdiğinde kopan iletken yenilenecek ve ardından elektrik enerjisi verilecektir. Yaşanan olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Daha önce de şirketimiz tarafından değişik vesilelerle elektrik iletim hatlarının bulunduğu yerlerde ne amaçla olursa olsun havaya ateş edilmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapılmıştı. Bu vesileyle aynı uyarılarımızı yineliyoruz" denildi.




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