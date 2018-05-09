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09 Mayıs 2018 11:00

Dicle Elektrik’ten enerji verimliliği etkinliği

Hizmet bölgesinde yaşayan halkı enerji verimliliği hakkında bilinçlendirmek amacıyla yıl boyunca çeşitli projeler gerçekleştiren Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, bu kez çocukları özel bir tiyatro projesiyle buluşturdu.

Dicle Elektrik’ten enerji verimliliği etkinliği

09 Mayıs 2018 11:00


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji Verimliliği Derneği tarafından hayata geçirilen ve bugüne dek Türkiye genelinde 25 binden fazla öğrenciyle buluşan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları” adlı gösteri Batman ve Siirtli öğrenciler için sahnelendi.


Enerjinin çocuklar tarafından verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji tüketimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla başlatılan Enerji Çocuk projesinin faaliyetlerinden bir olan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları”, evde uygulamamız gereken, enerji verimliliğine katkı sağlayacak bazı konuları eğlenceli bir dille ve oyunlarla anlattı.


“Tasarrufla Hayat, Daha Güzel Hayat” önerisiyle çocuklara sunulan gösteride enerji kaynaklarının ve tasarrufun önemine değinildi. Çocukların enerjiyi verimli kullanmayı öğrenerek, bu yolla önce aile ve ev ekonomisine, sonra da ülke ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor. Tiyatro oyunu, Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki 6 ilde yaklaşık 2 bin 500 ilkokul öğrencisi tarafından izlenecek.




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