Dicle Elektrik'ten Eruh'a 1,5 milyon TL'lik yatırım

Enerji şirketi, bu kez Siirt'in Eruh ilçesindeki enerji nakil hatlarını 1,5 milyon liralık bir yatırım ile yeraltına alıyor.

Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, Eruh ilçe merkezindeki yatırım için çalışmalara yaklaşık 2 ay önce başladıklarını, Eruh'ta özellikle kış aylarında sorun yaratan havai hatları sökerek, taşıma direklerini kaldırılacağını aktardı. İletim hatlarını yeraltına alma çalışmalarının devam ettiğini, Eruh'ta 5 bin 500 metre alçak ve 6 bin metre orta gerilim hattını yeraltına aldıklarını aktaran Obut, "Abonelere daha sağlıklı enerji verebilmek için 70 adet baks pano kurarken, 20.000 metre abone kablosu kullandık. Yılsonuna kadar tamamlanacak olan bu yatırım ile ilçedeki abonelerimiz eskisinden daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi alabilecekler. Yatırım kapsamında ilçedeki aydınlatma şebekesini de elden geçirdik. Kaldırılan havai hatlar ve yenilenen aydınlatma şebekesi sayesinde Eruh ilçemiz bundan böyle artan enerji kalitesinin yanında modern bir görünüme de kavuşacak" dedi.