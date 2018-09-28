Dicle Elektrik'ten Siirt'te arıza önleyici bakım

Bu çerçevede enerji şirketine bağlı ekipler, Siirt il merkezi ve kırsalda toplam 599 kilometrelik iletim hattında termal kameralı bakım çalışması yaptı.

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde gerçekleştirilen arıza önleyici bakım onarım çalışmasında görev alan Siirt İl Müdürlüğü Sistem İşletme Yöneticiliği ekipleri, önceden belirlenen plan dahilinde tüm şebeke unsurlarını büyük bir titizlikle elden geçirdi. Ekipler, zaman zaman termal kameraların da yardımı ile zorlu kış şartlarında arızalanma ihtimali bulunan bağlantı noktalarını belirleyerek, buralara gerekli müdahalelerde bulundu. Bu çalışmalar sırasında il genelinde 358 kilometre orta ve 241 kilometre alçak gerilim hattının bakımı yapılırken, 274 trafo postası ve 100 dağıtım merkezinin de bakımı yapıldı. Aynı çalışma sırasında 297 adet trafoda ise yük dengelemesi gerçekleştirildi.

Aydınlatma şebekeleri elden geçirildi

Dicle Elektrik ekipleri, Siirt genelinde 2018 yılında yaptıkları aydınlatma şebekelerine ait bakım onarım çalışmaları sırasında ise 50 bin 672 armatürü bir bir kontrol etti. Cadde ve sokak aydınlatmalarında kullanılan armatürlerden ekonomik ömrünü dolduranlar yenileriyle değiştirilirken, henüz ekonomik ömrünü doldurmamış ancak dış etkenler sebebiyle arızalananlar ise onarıldı.

Kayıpsız, kesintisiz kaliteli elektrik

Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, her yıl kış öncesi arıza bakım ve onarım çalışması yaptıklarına dikkat çekerek, “İl genelinde yaptığımız periyodik bakım ve onarım çalışmalarımızın bu yılkı kısmını önemli ölçüde tamamladık diyebiliriz. Ekiplerimiz bu konuda termal kameralar gibi teknolojinin sunduğu imkanlardan da yararlanarak olası arızaları önceden önlemek üzere gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yaptı. Tüm ekiplerimiz güzel bir koordinasyonla çalışıyorlar. Hedefimiz Siirtli tüketicilerimize kış mevsiminde de kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi vermeyi sürdürmektir” dedi.