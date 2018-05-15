DİKA’dan bilgilendirme toplantısı

Bir otelde düzenlenen toplantıda 2018 yılı destek programı verileri hakkında bilgi veren Altındağ, DİKA olarak paydaş kurumların 369 projesine destek verdiklerini, toplam bütçesi 26 milyon 655 bin 542 TL olan projelerin 17 milyon 406 bin l619 TL’sinin kendileri tarafından karşılanacağını söyledi. Altındağ, bu projelerin 19 milyon 839 bin 659 TL ile 30’unun altyapı, 1 milyon 232 bin 826 TL ile 2’sinin KOBİ, 1 milyon 946 bin 569 TL ile 26’sının doğrudan faaliyet desteği, 303 bin 158 TL ile 42’sinin teknik destek, 3 milyon 333 bin 333 TL ile 258’inin meyvecilik projesi olduğunu söyledi.

2015 Kentsel Çevresel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Siirt Belediyesinin "Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesi"ne DİKA’nın yüzde 75 hibe desteği verdiğini aktaran Altındağ, 1 milyon 993 bin 551 bin proje bütçesinin 1 milyon 495 bin 163 TL’sinin DİKA tarafından karşıladığın aktardı. DİKA Genel Sekreteri Altındağ, bu projenin yeniden değerlendirilebilir atıkların geri dönüşümlerini sağlayarak doğal kaynakların korunmasına, enerji tasarrufunun sağlanmasıyla kentin, ülkenin geleceğine ve ekonomisine katkı sağlayacağı gibi gelecek nesillere daha yaşanılır ve sağlıklı bir çevre bırakılmasının hedeflendiğini aktardı.

Altındağ ayrıca, ajans tarafından finanse edilen ve gıda tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğün arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 2015 yılı meyveciliğin geliştirilmesi ortak mali destek programı kapsamında Siirt’te 258 adet fıstık, nar ve üzüm bahçesi projesine 2,5 milyon TL destek sağlandığını söyledi.

Altındağ, 258 meyvecilik projesi içinde Baykan’a 1, Eruh 3, Pervari 209, Şirvan 10, Kurtalan 30, Tillo 5 ve diğer 35 olmak üzere toplam 258 projenin nihai proje maliyetini 3 milyon 279 bin 211 olduğunu belirtti.

Siirt Helvacılar Çarşısının rehabilitasyonu ile ilgili bilgi veren Altınadağ, kentin yıpranmış ve yoksullaşmış tarihi çarşısı olan Helvacılar Çarşısı ve aynı projede yer alan cumhuriyet Caddesinin 6 milyon 660 bin TL olan toplam bütçesinin 5 milyon 994’ünü DİKA tarafından karşılanmak üzere planlandığını, projenin ilgili bakanlığa sunulduğunu aktardı. Projenin kabul edilmesi ve akabinde hayata girmesiyle kentin önemli bir eser kazanacağını söyledi

Organize Hayvancılık Projesi masaya yatırılacak

DİKA Genel Sekreteri Altındağ, Siirt için hem istihdamı hem de iptidai usullerle yapılan hayvancılık sorununa organize bir çözüm olunacağını belirterek, Organize Sanayi Hayvancılık ile ilgili bir projenin, Siirt Üniversitesi ve ilgili diğer kurumlarla masaya yatıracağını aktardı. Altındağ, bu konuda tüm ilgili kurumları bir çalıştay yapılması için gerekli girişimde bulunacaklarını söyledi.