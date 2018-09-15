DİKA'dan uygulamalı eğitim

DİKA'nın 2018 Yılı Mali Destek Programları olan “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi” ile “Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi” Mali Destek Programlarına yönelik olarak Siirt'teki kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, bir otelde düzenlenen etkinlikle proje uygulamaları hakkında bilgi verdi. Eğitimlere, başarılı bulunan projeleri yürütecek olan proje koordinatörleri ile diğer kilit personeller katıldı. Proje uygulama sürecinin tanıtıldığı başlangıç toplantısı ve uygulama eğitiminde proje uygulamaları ve sözleşme hakkındaki genel kurallar ve mevzuat, destek hizmetleri ile bunlardan nasıl yararlanılacağı, satın alma, izleme, raporlama ve bilgi sistemi konu başlıkları ele alındı. Eğitim iki gün sürdü.