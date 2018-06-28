Diyanet-Sen’den yaz Kur’an kursu açıklaması

Sendika Başkanı Hamit Evin, "Kuran eğitimi için gece gündüz demeden mücadele veren cefakar öğreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kuran eğitiminin manevi donanımımız için kıymeti, değeri ifadelerle anlatılamaz. Fakat öğreticilerimizin daha rahat şartlarda eğitim verebilmeleri için gerekli alt yapı hizmetlerinin tamamlanması, salonlarımızın yaz eğitimine uygun hale getirilmesini önemle istiyoruz. Bunun yanında eğitim gören çocuklarımızın sağlık ve beslenme hususlarını gözetecek sağlıklı beslenme uzmanları ile ilk yardım müdahalesinde bulunacak görevlilerin eğitim yuvalarımızda hazır olmaları gerekmektedir. Yeni Türkiye’nin manevi zırhını kuşanan öğreticilerimizin görevlerini profesyonel manada tamamlamaları için ailelerin duyarlılığına da ihtiyaç duyuyoruz. Gerek dört altı yaş gerek diğer eğitim alanlarında ailelerin öğreticilerimizle iletişim içerisinde olmaları verimlilik açısından çok önemlidir. Kurslarında öğretilenleri aileleriyle paylaşma motivasyonu artıran, olumlu telkinlerle sürekliliği oluşturan aileleri de duyarlılığından dolayı tebrik ediyoruz. Bu sebeple Yaz kuran kurslarımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum" dedi.