Domuz süreleri kabus oldu, avcılar sürek avı başlattı

Siirt'te son aylarda sürüler halinde gezen ve Gökçebağ beldesi ile merkeze bağlı Yerlibahçe köyündeki bağ ve bahçelere dadanıp, fıstık ağaçlarına zarar veren yaban domuzları, bahçe sahiplerinin kabusu haline geldi. Avcılar, köylülerin bağlarını korumak için sürek avına çıktı. Avda, çok sayıda yaban domuzu öldürüldü.

Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Gökçebağ beldesi ve Yerlibahçe köyüne kadar inen domuzların fıstık ve üzüm bahçelerindeki ürünleri yiyerek, ağaçlara da zarar vermesi köylüleri sıkıntıya soktu. Domuzlarla baş edemeyen köylüler, Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım istedi. Çiftçilerin talebini olumlu karşılayan müdürlük, bölgeye avcılar göndererek, sürek avı başlattı. Avda, çok sayıda yaban domuzu öldürüldü.

Halil Karataş adlı köylü, ekili alanlar ve bahçelere sürüler halinde gelen yaban domuzlarının fıstık, üzüm, incir gibi meyveleri yediğini ve ağaçlara zarar verdiğini söyledi. Karataş, “Bizler de çözüm bulmaları için Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak yardım talebinde bulunduk. Sağ olsun müdürlük resmi avcılar gönderdi” dedi.

“Artık bahçelerimize rahatlıkla gidebiliyoruz”

Gökçebağ beldesi Muhtarı Hüseyin Evin, “İncir toplamak için bahçeye indik ailece baktık ki tüm incir ağaçları kırık halde. Ektiğimiz sebzeler ezilmiş. Domuz sürüleri tüm emeklerimizi heba etti. İncirde hasat zamanı yaklaşıyordu bahçeye karşımıza domuz çıkar diye korktuğumuz için biz de Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım talebinde bulunduk. Sağ olsun Tarım ve Orman müdürlüğü resmi avcıları göndererek köyde bulunan yaban domuzlarını öldürdüler. Şimdi rahat bir şekilde bağ ve bahçemize gidebiliyoruz” diye konuştu.

“40 ile 50 arasında domuz öldürdük”

Domuzların beldenin etrafında bulunan bağ, bahçe ve bostanların içine girerek çiftçilerin mahsullerine zarar verdiğini söyleyen Siirt Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Gül, şunları kaydetti:

“Hüseyin Evin, İsmail Karataş, Halil Karataş ve Hasan Karataş adlı vatandaşlar Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek talepte bulunmuşlar. Müdürlükte bizlere yazılı bir belge göndererek Gökçebağ beldesi sakinlerinin domuz sürülerinin bahçelerine zarar verdiklerini söyledi. Bizlerde resmi avcılar olarak hazırlıklarımızı tamamlayıp domuz avına çıktık. 40 ile 50 arasında domuz öldürdük. Şimdi çiftçiler rahat bir şekilde bağ ve bahçelerine gidip gelebiliyorlar.”