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06 Ağustos 2018 12:43

Domuzlar fıstık ağaçlarına saldırdı

Siirt’in Gökçebağ beldesi Koçpınar Mahallesine dadanan yaban domuzları, bazı fıstık bahçelerinde meyveleri yiyip ağaçları kırdı.

Domuzlar fıstık ağaçlarına saldırdı

06 Ağustos 2018 12:43


Koçpınar Mahallesi Muhtarı Seyfettin Demir, son bir hafta içinde fıstık bahçelerine saldıran yabani domuzların yeni yeni ürün vermeye başlayan fıstık ağaçlarındaki meyveleri yemekle kalmayıp aynı zamanda ağaçları dallarından kırdığını söyledi. Demir, "Yaklaşık iki gün önce birkaç fıstık bağında 35 ağacın dalları kırılmış. Sürüler halinde saldıran domuzlara karşı ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.


Demir, güvenlik nedeniyle yaban domuzu avına da çıkamadıklarını aktardı. Domuzlar, geçen haftalarda da merkeze bağlı Çağbaşı köyündeki fıstık bahçelerindeki ağaçlara zarar vermişti.




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