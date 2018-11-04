Düğün fotoğrafı çektirmek için 2 bin metreye çıkıyorlar

SİİRT (İHA) – Siirt'te yeni evlenen çiftler, düğün fotoğrafı çektirmek için 2 bin metre yükseklikte bulunan Kaletül Üstad Tepesi'ne akın ediyor.

Siirt şehir merkezine 6 kilometre mesafede olan ve doğal güzelliğiyle görenleri büyüleyen Botan Çayı ve kanyonları, Tillo Kale Bölgesi ve Taşbaşı fotoğraf severlerin ve yeni evlenen çiftlerin ilgi odağı haline geldi.

Tillo ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta, Alkumru Baraj Göleti ve Botan Vadisi manzarasını 2 bin metre yükseklikten izlemek isteyenler, Kaletül Üstad Tepesi'ne akın ediyor. Sert kayalardan oluşan dik manzarasıyla kartpostallık görüntülerin oluştuğu Taşbaşı'na çıkan gelin ve damatlar, düğün fotoğraflarının bir kısmını burada çekiyor. Manzarayı yakından görme imkanı yakalayan doğa severler, tarihi mekanları da yakından inceleme fırsatı buluyor.

Yörede yaşayan vatandaşlar, doğal güzellikleri bulunan bölgenin çeşitli projelerle turizme kazandırılmasını istiyor.