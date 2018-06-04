Dünya 3.’sü kızına destek vermek için bocce’ye başladı

olan anne Aynur Eryeşil, kızına destek vermek için bocce yapmaya başladı. Eryeşil, kızı Rabia’nın dünya şampiyonu olarak, Türk bayrağını göndere çekmesini istediğini belirtti.

Fas’ın Merekeş kentinde yapılan Dünya Bocce Şampiyonası’nda Siirtli Rabia Eryeşil dünya 3.’sü olarak, büyük bir başarı elde etti. Kızının başarısıyla gururlanan anne Aynur Eryeşil ise, bir sonraki şampiyonaya hazırlanan ve birinci olmayı hedefleyen Rabia’ya destek olmak amacıyla bocce’ye başladı. Kızıyla birlikte antrenman yapan anne Eryeşil, kızının dünya şampiyonu olup, Türk bayrağını göndere çekmesini, Siirt’i olduğu gibi Türkiye’yi gururlandırmasını istediğini belirtti. Eryeşil, “Kızım Fas’ta dünya üçüncüsü oldu. Ben de onunla birlikte antrenmanlara geliyorum. Hoşuma da gidiyor güzel bir spor, bütün anneleri bekliyoruz. Türk bayrağını göklere yükselti, çok gururlandım onunla. İnşallah devamlarını diliyorum. Spor camiasının da desteklerini bekliyorum. Çok destek veriyorum. Tüm öğrenci, çocukları bekliyoruz. Aktif olsunlar, kendi kabuklarına kapanmasınlar. Seneye birinci olmasını istiyorum. Bayrağı göklere yükseltmesini istiyorum kızımın. Bununla birlikte tüm desteklerimi sunuyorum. Biz de geleceğiz ara sıra antrenmanlarımızı yapacağız” dedi.

“En büyük destekçim annem”

En büyük destekçisinin annesi olduğunu söyleyen Rabia Eryeşil ise, bocce turnuvasında şampiyon olarak annesini gururlandıracağını ifade etti. Eryeşil, “Annemle birlikte antrenmanlara geliyoruz. Herkesin annesinin spor yapan çocuklara destek olmasını istiyorum. Düzenli olarak antrenmanlara gidiyorum, annem de geliyor benimle birlikte. Desteklerinden dolayı anneme çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye dünya şampiyonu olup bayrağı göklerde dalgalandıracağım” diye konuştu.