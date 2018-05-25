Dünya 3’üncüsü gelen sporcular altınla ödüllendirdi

Vali Atik, okul müdürü Mehmet Şakir Kayaalp, müdür yardımcıları Metin Yıldız ve Murat Marakçı’nın da hazır bulunduğu ziyarette, sporcuları başarılarından dolayı tek tek tebrik etti. Gençlerin kendi branşlarında çok güzel sonuçlar elde ederek, hem ili hem de ülkeyi gururlandıklarını anlatan Vali Atik, ilimizdeki tüm spor branşlarına valilik olarak bütçe imkanlarımız dahilinde destek olduklarını aktardı. Desteklerden dolayı Vali Atik’e teşekkür eden Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi Müdürü Kayaalp, yürütülen çalışalar hakkında bilgi verdi.

Vali Atik, sporcuları altınla ödüllendirdi.

2-9 Mayıs 2018 tarihlerinde Fas’ın Marakeş kentinde yapılan şampiyonada, Ayşe Saldıran ve Rabia Şevval Eryeşil dünya 3’ünsü olmuş, ayrıca Dilçin Oğuz ve Neşegül Sevilgen Liseler arası Bocce Türkiye şampiyonasında birinci olmuşlardı.