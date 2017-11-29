Dünya Şampiyonu güreşçiye coşkulu karşılama

Adını Türk güreş tarihine altın harflerle yazdıran Demirhan’ı valilik girişinde karşılayan Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, dünya şampiyonu güreşçiyi başarıdan dolayı kutladı.

Türkiye ve Siirt açısından büyük bir başarının sevincini yaşadıklarını belirten Vali Yardımcısı Kuş, “Çünkü Evin kızımız 23 yaş müsabakalarda dünya birincisi oldu, bizim gurur kaynağımız oldu. Kendisi zaten dünya üçüncüsüydü. İlimizde böyle bir başarının ortaya çıkması ilimiz açışından büyük bir başarıdır. Öncelikle anne ve babasını, hocasını ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü kutluyorum. Gerek Türkiye gerekse Avrupa’da başarılar elde edilmesinde Siirt’te bir potansiyel var. Türk bayrağını dalgalandırarak bizleri mutlu etti. Evinin kız kardeşinin de Dünya üçüncülük derecesi var, tüm aileyi kutluyorum” dedi.

"Hedefim 2020 olimpiyatları"

Türk Bayrağı’nı Avrupa’da dalgalandırdığından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Demirhan, ilk defa düzenlenen yarışmada ülkesine altın madalya kazandırdığını, hedefinin 2020 olimpiyatları olduğunu söyledi. Demirhan, "Türkiye ve Siirt açısından mutluyum. Beni karşılamak için yapılan organizasyon beni duygulandırdı. İnşallah önümüzde 2020’de olimpiyatları var, ailemi ve Siirt’i gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Kuş daha sonra Evin Demirhan’a cumhuriyet altını taktı. Demirhan’ı daha sonra Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın da makamına kabul etti. Başkan Taşkın, buraya yaptığı konuşmada, "Dünyada Türk bayrağını dalgalandırdığın için tüylerimiz diken diken oldu. Ailesini ve hanımefendiliğiyle de örnek olan evini kutluyorum. Allah emsallerini artırsın" ifadelerini kullandı.

Başkan Taşkın da Demirhan’a 3 bin TL’lik çek verdi.