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26 Mayıs 2018 14:17

Emlak ve ÇTV’de son ödeme tarihi 31 Mayıs

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Perşembe olduğunu bildirdi.

Emlak ve ÇTV’de son ödeme tarihi 31 Mayıs

26 Mayıs 2018 14:17


Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 taksitte ödendiği hatırlatan Siirt Belediyesi, “Vatandaşlarımız 31 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar emlak vergisinin ilk taksitini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Siirt Belediyesi hizmet binası, Eski SSK Hastanesi karşısında bulunan SİSKİ binası içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekler. İsteyen mükelleflerimiz e-belediyecilik uygulaması kapsamında internet üzerinden www.siirt.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler” denildi.




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