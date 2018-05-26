Emlak ve ÇTV’de son ödeme tarihi 31 Mayıs

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 taksitte ödendiği hatırlatan Siirt Belediyesi, “Vatandaşlarımız 31 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar emlak vergisinin ilk taksitini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Siirt Belediyesi hizmet binası, Eski SSK Hastanesi karşısında bulunan SİSKİ binası içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekler. İsteyen mükelleflerimiz e-belediyecilik uygulaması kapsamında internet üzerinden www.siirt.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler” denildi.