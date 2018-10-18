İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Enflasyonla mücadeleye destek

Siirt’in Kurtalan ilçesinde tavuk dönerci, enflasyonla mücadeleye destek için yemeklere yüzde 30 indirim uyguladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tavuk dönerci, enflasyonla mücadeleye destek için yemeklere yüzde 30 indirim uyguladı.


Kurtalan ilçesi Beykent Caddesi'nde esnaflık yapan Mustafa Tartuş adlı işletmeci, enflasyonla mücadelede devletin yanında olduklarını aktararak, kampanyaya tüm imkanlarıyla katkıda bulunmaya çalıştıklarını aktardı. Tartuş, "Daha önce ekmek arası dürümü 5 TL'den satıyorduk, yüzde 30 indirim uyguladık. Az kazanıyoruz, hatta fırsatçıların her gün tavuk etine zam yapmalarına rağmen hiç kazanamıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımız gibi biz de bu kampanyaya destek çıkarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.