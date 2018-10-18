Siirt'in Kurtalan ilçesinde tavuk dönerci, enflasyonla mücadeleye destek için yemeklere yüzde 30 indirim uyguladı.

Kurtalan ilçesi Beykent Caddesi'nde esnaflık yapan Mustafa Tartuş adlı işletmeci, enflasyonla mücadelede devletin yanında olduklarını aktararak, kampanyaya tüm imkanlarıyla katkıda bulunmaya çalıştıklarını aktardı. Tartuş, "Daha önce ekmek arası dürümü 5 TL'den satıyorduk, yüzde 30 indirim uyguladık. Az kazanıyoruz, hatta fırsatçıların her gün tavuk etine zam yapmalarına rağmen hiç kazanamıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımız gibi biz de bu kampanyaya destek çıkarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz" dedi.