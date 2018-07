Engelliler yüzmeyi eğlenerek öğreniyor

Yaklaşık bir ay önce hizmete açılan Siirt 100. Yıl Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda engelliler için haftanın 3 günü yüzme antrenörleri nezaretinde belirlenen saatlerde yüzme kursları veriliyor. Hava sıcaklığının arttığı kent merkezinde engelli çocuk ve gençlerin yüzme kurslarıyla hem serinlediğini hem de yüzme öğrendiğini aktaran yüzme eğitmeni aynı zamanda da Bedensel ve İşitme Engeliler Derneği Başkanı Halil Taş, evlerinde oturan, dışarı çıkamayan engellilere çağrıda bulunarak yüzmeye davet etti. Taş, "Evlerine hapsolmasınlar, sosyal aktivitelere katılarak kendi hayatlarını renklendirmelerini istiyoruz. Engelli kardeşlerimize sahip çıkalım ki yalnız olmadıklarını bilsinler. Buradaki amaç engelli vatandaşlarımızı spor çevresinde toplayarak onları topluma kazandırmak. Aslında onlara engelli demek hakaret olur bence. Bu insanlar özel insanlarımız çünkü engel tanımazlar, engelleri bilmezler. Çaba var, azim var, hırs var. Engelli kişiler hiçbir zaman hayata direnmeyen, çaba göstermeyen, hayata küsen kişilerdir. Ama bu insanlarımız çok azimli, çok verimli aynı zamanda da hırslı kişiler. Biz bu insanlarımızı bir çatı altında toplayarak topluma kazandırmak istiyoruz. Aynı zamanda kendilerini eğitebilecek seviyeye de getirmek istiyoruz. Allah’a çok şükür şu ana kadar da başardık. Çok iyi yerlere getirdik onları. Avrupa Şampiyonası’nda da bu arkadaşlarımızı gördük. Özellikle Siirt’te yetiştirdiğimiz arkadaşlarımıza örnek olarak Uğur Yumuk’u gösterebiliriz. Akdeniz oyunlarında ilk madalyayı Türkiye’ye kazandıran kişidir. O da özel bir sporcumuz. Bunu da engelli demiyoruz. Çünkü adamın azmi var, hırsı var. Bu kişilerde aynı şekilde topluma faydalı olabilecek insanlarımızdır. Yeter ki onlara yardım edelim, ellerinden tutalım, yardımcı olalım. Bir yerlere götürebilelim” diye konuştu.

Engelliler için yüzme kursu olduğunu duyunca çok mutlu olduğunu söyleyen 16 yaşındaki Kerem Özer ise haftada 3 gün kursa geldiklerini söyledi. Özer, "Bazı günler yüzeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Yüzmeye gelmeden önce kararsızdım. Yüzmeyi sevdiğim için buraya geldim. Arkadaşlarla güzelce yüzüyoruz. Ben doğuştan engelliyim. Ama engelli olsam da kendimi engelli olarak görmüyorum. Çünkü yüzmeyi öğreniyoruz. Öğrendiğimiz için de inşallah büyük yerlere geliriz” dedi.

Yüzme kursuna gelirken çok mutlu olduğunu belirten Şan Erten, yavaş yavaş yüzmeyi öğrenmeye başladığını, kursun çok güzel geçtiğini dile getirdi. Erten, “16 yaşındayım, doğuştan engelliyim. Önceden bir sosyal aktivitemiz yoktu engelliler olarak. Yüzmeye karar verdim. Halil hocanın destekleriyle yüzmek bizim için güzel bir aktivite haline geldi. Önceden başı boş gezerken, şu an her zaman yüzüyoruz. Eski hayatımız ile şimdiki hayatımız çok farklı. Her birey bir engellidir. Kimse bunu unutmasın. Bütün engelleri aşmak çok kolaydır. Sadece biraz sabır ve azim gereklidir. Bütün engellilerimizi spora davet ediyorum” şeklinde konuştu.