Engellilere tekerlekli sandalye yardımı yapıldı

Kızılay Şube Başkanlığına tekerlekli sandalye başvurusundan bulunan ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalyeler şube yetkililerince teslim edildi. Her vatandaşın birer engelli adayı olduğuna söyleyen Siirt Kızılay Şube Başkanı Yener Tanık, herkesin engellilere yardımda bulunmasını istediklerini söyledi. Tanık, "Engelli kardeşlerimiz vakitlerini dört duvar arasında değil, diğer bireyler gibi caddede, pazarda, parklara gidebilmesi adına akülü ve manuel sandalye dağıtmaya devam ediyoruz. Bu tür yardımlarımız sürecektir. Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaçları olan tekerlekli sandalyelerini Kızılay Şube Başkanlığımız olarak temin ettik. Böyle güzel ve hayırlı işlere vesile olmak, vatandaşlarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizim için her şeyden değerlidir" dedi.