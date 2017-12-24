Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok 15 Temmuz’u anlatırken duygulandı

Siirt TÜRGEV Emine Erdoğan konferans salonunda düzenlenen söyleşi programına konuk olan Nihal Olçok, 15 Temmuz’un çok önemli bir yer taşıdığını ve her zaman da öyle olacağını söyledi. Olçok, "Hayatımda daha önemli bir gece olmayacak. Eminim ki Türkiye içinde öyle. Çünkü gerçekten yüzlerce geceye bedel bir gece oldu. Ben Abdullah’ın hiç bilmediğim yönleriyle tanıştım o gece. Abdullah’ın içindeki kahramanlığı gördüm. Benim gözümde ve gönlümde büyümeyen evladım nasıl vatan kurtarabilecek kadar büyüdüğünü, kefen giyebilecek kadar olgunlaştığını, toprak ile hemhal olacak kadar tevazu ehli olduğunu gördüm" dedi.

Nihal Olçok, 15 Temmuz gecesi eşi Erol ile oğlu Abdullah ile ne konuştuğu sorusuna, o gece Abdullah’ın yaşından çok daha olgun hareket ettiğini gördüğünü söyledi.

"Erol Bey’le konuşamadım"

Eşi Erol Olçok’la konuşamadığını aktaran Nihal Olçok, "Çünkü telefonu sürekli meşguldü. Abdullah ile tekrar; söyle o babana telefonunu kapatsın ve bana ulaşsın; neler oluyor. Erol Bey’e gönderdiğim selam buydu. Söyledi mi bilmiyorum Abdullah o karmaşada Erol amcanızla konuşamadım, onun sesini duyamadan ayrıldı. Ama çok isterdim" dedi.

Daha sonra Nihal Olçok’a Siirt Valiliği, Siirt Belediyesi, AK Parti Siirt İl Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü adına çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik öğrencilerin fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.