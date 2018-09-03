Eruh’ta pekmez yapımına başlandı

Eruh kent merkezinde ikamet eden Abdullah Çelik adlı üzüm üreticisi, kış aylarında yaygın olarak tüketilen katkısız ve organik üzüm pekmezinin doğal enerji deposu olduğunu söyledi. Toplanan üzümlerin hazırlanan havuzlarda ezdirilerek, önce şurup haline getirildiği aktaran üzüm üreticisi Çelik, "Daha sonra ateş üzerinde koyulan kazanlarda 12 saat boyunca ateşte kaynatarak pekmez haline dönüşüyor. Ürettiğimiz katkısız, doğal ve enerji deposu pekmezi daha sonra Siirt’teki firmalara satıyoruz. Kilosu 25 ile 30 arasında değişen pekmez Siirt’in yanı sıra il dışından da rağbet görüyor. Özellikle soğuk kış aylarında yoğun tüketiliyor" dedi.