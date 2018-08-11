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11 Ağustos 2018 12:29

Fıstık bağlarında yangın

Siirt’in Gökçebağ beldesinde fıstık bağlarında çıkan yangında çok sayıda ağaç hasar gördü.

Fıstık bağlarında yangın

11 Ağustos 2018 12:29


Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Gökçebağ beldesinde tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bağ ve bahçelere sıçradı. Olayın yetkililere haber verilmesiyle bölgeye gelen Siirt ve Gökçebağ itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Bazı vatandaşlar itfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlerde kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra ekiplerce kontrol altına alınan yangında bir çok fıstık ağacı hasar gördü. Üreticiler yaşanan manzara karşısında şaşkına döndü.




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