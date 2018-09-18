Fıstıkta rekolte düştü, fiyatlar yükselebilir

Siirt merkez ve ilçelerdeki köylerde fıstık hasadı sürüyor. Bu yıl merkez ve bazı ilçelerdeki fıstık bahçelerinde aşırı sıcaklardan dolayı fıstıkların yanması rekolteyi düşürdü. Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan, bu yıl üreticilerin beklediği verimi olamadığından yakındı. Aslan, sıcaklardan dolayı yanan fıstığın verimin geçen yıla oranla düştüğünü, hasadın devam ettiği bağ ve bahçelerde üreticiler bu yıl verimsiz bir yıl geçirdiklerini aktardı. Kış ayında beklenen kar ve yağışları bulamadıklarında mevsim normallerinin üzerinde bir yıl geçirdiklerini aktaran Aslan, bu amaçla kurak geçen yaz ayında yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı fıstıkların dallarında yandığını ve verimin yarı yarıya düşmesine neden olduğunu aktardı.

Bazı üreticiler, tam çatlak 55-60 TL satılan bir kilogramlık çatlak fıstığın fiyatının yükselebileceğini aktardı.