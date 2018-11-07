Fulya Atik'ten şehit ailesine ziyaret

Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, 1994'te Tunceli'de vatani görevini yaptığı sırada izinli geldiği memleketi Pervari ilçesi Doğan köyünde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda şehit edilen Er Birindar Bulut'un, Alan mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Ailenin acısını paylaşan Fulya Atik, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, barış ve kardeşliğine kast eden hain odakların amaçlarına asla ulaşamayacaklarını söyledi. Şehit ailesinin taleplerini dinleyen Fulya Atik, beraberinde getirdiği çeşitli hediyeleri şehit ailesine verdi, kendileri ile bir süre sohbet etti. Şehidin kardeşi Mesut Bulut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Fulya Atik ve beraberindekilere teşekkür etti.