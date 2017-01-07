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07 Ocak 2017 11:05

Gabar şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Gabar şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

07 Ocak 2017 11:05

Siirt-Şırnak arası Gabar Dağı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel için Siirt’te tören düzenlendi.
Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı eğitim alanında düzenlenen törene şehitlerin ailesi, Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Siirt İl Jandarma Komutanı Albay Halidun Eren, Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Ak Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile kurum müdürleri katıldı.
Tören, şehitlerin naaşlarının terör alanına getirilmesiyle başladı. Saygı duruşu, İstiklal marşı ve şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasıyla devam eden programda konuşan Siirt İl Jandarma Komutanı Albay Halidun Eren, şehitleri, makamların en ulvisi olan şehitlik makamına uğurlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Komutandan sert mesaj
Siirt İl Jandarma Komutanı Albay Halidun Eren, konuşmasında Türkiye’yi bölmek isteyenlere sert tepki gösterdi. Albay Eren, "Acımız büyük, hüznümüz dağlar kadar; ama boynumuzu bükmüyoruz. Kork ateş de olsa acımızı yüreğimize gömecek, gözyaşlarımızı içimize akıttıracağız. Hainleri de sevindirmeyeceğiz. Çok açık ifade ediyorum; kazanamayacaklar, kendi karanlıklarında ve pisliklerinde boğulacaklar. Bizler şehitlerimiz sayesinde daha da güçleniyoruz. Daha da kinleniyoruz. Daha da gelecek adına ümitleniyoruz. Bizlere bu acıyı yaşatanlar bilsin ki bunların bedelini çok ağır ödeyecekler" dedi.

Silah arkadaşları şehitleri unutmadı
Çatışmada yaralanan şehidin silah arkadaşları da törene katıldı. Dün hastanede yatan yaralılar bu sabah arkadaşların yardımıyla tören alanına geldi. Şehit Teğmen Mustafa Yazgan’ın kardeşi, güçlükle ayakta kalan yaralı askerlere sarılarak; "Mustafa’nın askerlerine göz kulak olun" dedi.

"Ben yiğidime ne diyeceğim?"
Daha sonra Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, yaralı askerlere sarılarak alınlarından öptü. Tuğgeneral Yavuz, daha sonra şehit Teğmen Mustafa Yazgan’ın kardeşine sarılarak başsağlığında bulundu. Yavuz Uzman Çavuş Faruk Yüksel’in eşine ve annesine de başsağlığında bulundu.
Şehit Uzman Çavuş Yüksel’in annesi komutana dönüp şehit eşini göstererek, "Komutan ben bu kızın acısına nasıl dayanacağım? Bu çocukların (şehit çocukları) acısına, derdine nasıl dayanacağım. Yiğidim (şehit çocuğu) ’babam nerede?’ derse ben ne diyeceğim? Söyle komutan ben ne diyeceğim? Ateş düşürmedikleri ev kalmadı" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Tugay komutanı da elleriyle şehit annesinin omuzlarına dokunarak teselli etmeye çalıştı.
Siirt Müftüsü Faruk Arvas, şehitler için dua ettikten sonra kuran kurslarında okutulan 2 adet hatmi şerifi her iki şehidin manevi ruhlarına armağan etti. Daha sonra şehitlerin naaşlarının tören alanından götürülmesi sırasında şehitlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Askerler, şehitler için sıraya girerek selam durdu
Şehitlerin naaşları daha sonra ambulansla tören alanından götürülürken, 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nda bulunan askerler geçit alanından karşılıklı iki sıra halinde yaklaşık 500 metre yan yana dizilerek selam durdu. Tören, şehitlerin naaşlarının memleketlerine uğurlanmasıyla sona erdi.



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