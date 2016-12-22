Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 15:22

Gazeteci İçin, öğrencilere konferans verdi

Gazeteci İçin, öğrencilere konferans verdi

22 Aralık 2016 15:22

Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesince düzenlenen konferansa katılan gazeteci ve yazar İzzettin İçin, başarıya ulaşmanın farklı yolları konularında öğrencilere konferans verdi.
Kalkınma Bakanlığının finanse ettiği Siirt Valiliği koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "SODES’le Spora Sporla Hayata" adlı proje start aldı. Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesinde gerçekleşen panele konuşmacı olarak katılan gazeteci ve yazar İzzettin İçin, kişisel gelişim, çalışmanın farkındalıkları, başarıya ulaşmanın farklı yolları, bilgi cağında bilgiye ulaşmanın kolaylıkları konularını öğrencilere çeşitli bilgiler paylaştı.
Okul Müdürü Şakir Kayaalp, Sosyal Destek (SODES) projesi kapsamında düzenlenen panele katılarak bilgi birikimlerini öğrencilerle paylaşan gazeteci-yazar İçin’e teşekkür etti. Etkinlik, Siirt SODES Proje birimi Proje Uzmanları Ömer Günzüt ve Metin Er’in proje çalışmaları hakkında bilgiler vermesiyle sona erdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç