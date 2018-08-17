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17 Ağustos 2018 12:12

"Geleceğe ancak güçlü ekonomi ile varabiliriz"

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, huzurlu geleceğe ancak güçlü bir ekonomiyle varılabileceğini söyledi.


17 Ağustos 2018 12:12


Millet olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir Kurban Bayramının idrak edileceğini belirten Kuzu, "Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada, müreffeh ve huzurlu geleceğe ancak, güçlü bir ekonomi ve genç eğitimli iş gücümüzle varabilir, sıkıntıları aşabilir ve hak ettiğimiz yere ulaşabiliriz. Bu duygular ile Kurban Bayramının bölgemize ve ülkemize barış, huzur ve istikrarı getirmesini diler, Siirt iş dünyası olarak Siirt halkının ve tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.




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