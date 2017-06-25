Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, bayram namazını Tillo’da kıldı

Dün akşam saatlerinde helikopterle 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’na gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Eruh ilçesinde iftar yaptıktan sonra geceyi Siirt’te geçirdi. Orgeneral Akar ve beraberindeki Kuvvet Komutanları daha sonra bayram namazı için Tillo ilçesine geçti. Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Tillo Kaymakamı Yunus Koç ve diğer yetkililer tarafından ilçe meydanında karşılanan Orgeneral Akar, bayram namazını kıldı, camideki vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Cami çıkışında elini öpen çocuklara zarf içinde bayram harçlığı veren Orgeneral Akar, daha sonra İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretlerinin türbelerini ziyaret ederek, din görevlisi tarafından türbe hakkında bilgi aldı. İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından 250 yıl önce yaptırılan ’Güneş Düzeneği’ni de inceleyen Akar, müzeyi ziyaret etti, daha sonra yol güzergâhında bulunan, 2017 yılında Şirvan ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Emin Akyıldız’ı mezarına Fatiha okuyup ailesine başsağlığında bulundu. Orgeneral Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Orgeneral Akar daha sonra meydanda kendisine ikram edilen geleneksel et ve pilav yemeğini tattı, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Kale-tül Üstat tepesine geçerek, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından yaptırılan örme taşlı kuleyi ve ilçe kaymakamlığında yaptırılan terası inceledi.