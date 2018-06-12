Gündüzleri oruç, akşamları antrenman

Siirtli taekwandocular, Ramazan ayında oruç ve sıcak havadan dolayı gündüzleri antrenman yapamadıkları için haftanın 7 günü akşamları 2’şer saat çalışarak hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Şampiyonası hazırlıkları hakkında konuşan Taekwando Antrenörü Mesut Eryeşil, “Antrenmanlarımızı gündüzleri sıcak olduğundan ve sporcular oruç tuttuğu için iftardan sonra yapıyoruz. Her sporcumuzun bir hayali ve bir hedefi var. O hedefe ulaşmaları için çalışmaları gerekir. Bizler de antrenmanlarımızı eksiksiz yapıyoruz” diye konuştu.

Dünya Şampiyonasına hazırlanan Hayrunisa İzmir ise hedeflerinden bahsederek şunları söyledi:

"Hedefim Avrupa şampiyonu olup bayrağımızı göndere çekmektir. Daha önceden yapılan Balkan Şampiyonası’nda 2. oldum. Hedefim Avrupa şampiyonu olmak. İnşallah şampiyon olurum. Bunun için idmanlarımızı devam ettiriyoruz. Ramazan olduğu için gündüz idmanlarımızı yapamıyoruz, bundan dolayı gece yapmaktayız. Daha serin olduğu için bu yüzden çok çalışmaktayız, inşallah Avrupa şampiyonu olurum. Akşamları serin olduğundan dolayı ablalarımız ve ağabeylerimiz daha iyi çalışıyor. Onlar maça gidecekler, maça az kaldı. İdmanlarını her geçen gün geliştirdiklerinden dolayı iyiler.”

Serkan Şen de akşamları daha serin bir hava olduğu için rahat çalıştıklarını söyleyerek, "İleride hedefim Türkiye şampiyonu olmak ve Avrupa şampiyonu olup bayrağımızı göndere çekmek. En güzel şekilde ülkemizi temsil etmek istiyorum” dedi.