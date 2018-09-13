'Hastalar fıstık yiyebilsin' diye özel cihaz

Siirt'te geçtiğimiz yıl 9 milyon avro yatırımla 35 bin metrekare alana kurulan Fıstık İşleme Tesisinde, hastaların da fıstık yiyebilmesi için özel cihaz kuruldu. Tesis Sorumlusu Erol Avcı, cihaz sayesinde fıstığın içerisinde bulunan bakterilerin temizlendiğini belirterek, artık hastaların da fıstık yiyebileceğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin (AB) ortak yürüttüğü proje çerçevesinde, 9 milyon avro yatırımla Siirt Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan ve geçtiğimiz yıl hizmete giren Fıstık İşleme Tesisinde hastaların da fıstık yiyebilmesi için özel cihaz kuruldu. 12 bini kapalı 35 bin metrekare alana sahip tesisin sorumlusu Erol Avcı, ağır enfeksiyon riski taşıyan hastaların fıstık tüketebilmeleri için özel olarak geliştirilen bir cihaz kurduklarını ifade etti. Avcı, "Bu tesisimizin işleyiş amacı Siirt'in en büyük geliri olan fıstık ürününde katma değer zincirini oluşturmaktır ve üretici ve çiftçinin gelirini artırmaktır. Tesis saatte 3,5 ile 4 ton fıstık işleme kapasitesine sahiptir. Bu tesis üreticimizin gelirini artmakta aynı zamanda Siirt fıstığının kalitesini artırıyor. İlin ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.

Tesisin şu anda dünyanın en modern işletmesi konumunda olduğunu da dile getiren Avcı, “Buradaki işletmemiz gibi sadece Amerika ve İran'da böyle tesis mevcuttur. Ayrıca tesiste ağır enfeksiyon riski taşıyan hastalarımızın da fıstık tüketmeleri için sterilizasyon ünitesi kurduk. Bu ünite sayesinde fıstık içerisinde bulunan bakterilerden refüze edilerek fıstık üretmek ve hastalarımıza sunabilmekteyiz” diye konuştu.