Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 14:57

HDP Siirt kongresi yapıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt 2.

HDP Siirt kongresi yapıldı

25 Kasım 2017 14:57

Olağan Kongresi yapıldı.


Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Kadri Yıldırım, eski milletvekili Besime Konca, parti yöneticileri ve üyeler katıldı.


Güvenlik önlemlerinin alındığı kongrede, salona girenler üst aramasından geçirildi. Divan başkanlığı seçimi ve cezaevlerinde bulunan parti yöneticileri ile eski Siirt Belediye eş başkanlarının mesajlarının okunmasıyla başlayan kongrede konuşan HDP milletvekili Baydemir, seçilmiş milletvekili, belediye başkanlarının tutuklanmasının kabul edilir olmadığını söyledi.


Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen kongrede, HDP Siirt İl Eş Başkanlığına Sıdık Taş ve Necibe İlhan seçildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
9
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç