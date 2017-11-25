HDP Siirt kongresi yapıldı

Olağan Kongresi yapıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Kadri Yıldırım, eski milletvekili Besime Konca, parti yöneticileri ve üyeler katıldı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı kongrede, salona girenler üst aramasından geçirildi. Divan başkanlığı seçimi ve cezaevlerinde bulunan parti yöneticileri ile eski Siirt Belediye eş başkanlarının mesajlarının okunmasıyla başlayan kongrede konuşan HDP milletvekili Baydemir, seçilmiş milletvekili, belediye başkanlarının tutuklanmasının kabul edilir olmadığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen kongrede, HDP Siirt İl Eş Başkanlığına Sıdık Taş ve Necibe İlhan seçildi.