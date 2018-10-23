Herekol'da PKK'nın kış üslenmesi çökertildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 22 mağara ve barınma alanının imha edildiği belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu mağara, barınma alanlarında yapılan aramada, 1 adet Dragunav keskin nişancı tüfeği mekanizması, 1 adet AK 47 kundağı, 2 adet AK 47 dipçiği, 5 litre mazot, 1 adet mayon, 15 adet ev tipi büyük tüp, 1 adet şemsiye, 3 adet panço, 1 adet bas konuş telsiz mikrofonu, 1 adet el bombası mandalı, 17 adet pil, 1 adet çadır, 2 adet plastik kelepçe, 2 adet akü, 1 adet balyoz ile çeşitli yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bulunan malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir. Bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir" denildi.