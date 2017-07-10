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10 Temmuz 2017 18:59

Herekol’da tuzaklanmış patlayıcılar imha edildi

Siirt’in Pervari ilçesi Yazlıca/Herekol Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcılar imha edildi.

Herekol’da tuzaklanmış patlayıcılar imha edildi

10 Temmuz 2017 18:59


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Pervari ilçesi Doğan köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Yazlıca/Herekol Dağı bölgesinde 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucuları unsurlarınca ‘Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-1’ adı verilen operasyon, zor arazi şartlarına rağmen devam ediyor. Doğan Köyü Tabur Komutanlığına yakın bölgede hazır mevzilere konmuş el yapımı patlayıcılar, güvenlik kuvvetlerimizin dikkati sayesinde fark edilerek olay mahallinde imha edilmiştir. Terör örgütünün çözülmeye başladığı bölgede geniş çaplı operasyonlar devam etmektedir" denildi.




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