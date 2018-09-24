Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Siirt’te bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Siirt'te bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Araç hurdaya dönerken, sürücüsü içerisinden sağ çıktı.
Kaza, Siirt-Tillo karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tillo'dan Siirt'te gelen Ömer Furat'ın kullandığı 56 T 0016 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, hurda yığınına dönen araçtan, sürücüsü sağ çıktı. Sürücü, tedbir amaçlı ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda, aracın çekilmesiyle akış yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.