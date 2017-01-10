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10 Ocak 2017 23:33

"İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" sahiplerini buldu


10 Ocak 2017 23:33

Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Siirt Şubesince düzenlenen "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdikleri dik duruşları nedeniyle aralarında İHA Siirt Temsilcisinin de bulunduğu bazı gazetecilere plaket verildi.
Öğretmenevi’nde düzenlenen ödül törenine Siirt Vali Vekili Bünyamin Kuş, Siirt Belediye Başkan Vekili Zekeriya Butur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Siirt Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas, Memur Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Fevzi Sevgili, sendika üyeleri ile çeşitli sivil toplum örgütleri katıldı. Ensar Camii görevlisi Ramazan Toprak tarafından Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende kısa bir konuşma yapan Bem-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Mehmet Sabit Sevgili, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Sevgili, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi basın mensuplarının büyük bir kararlılık gösterdiğini dile getirerek, "Darbe gecesinin ilk anından itibaren vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü sağlayan Siirt’in darbe girişimine karşı dik duruşunu büyük bir özveriyle dünyaya servis eden ilimizin fedakar basınına ve mensuplarına huzurlarınızda Bem-Bir-Sen adına şükranlarımı sunuyor, vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
Törende darbe girişiminde gösterdikleri dik duruşlarından dolayı aralarında İhlas Haber Ajansı (İHA) Siirt Temsilcisi Mehmet Niyazi Deniz’e, Siirt Gazeteciler Derneği adına Atilla Durak’a, günlük yayın yapan Sonsöz Gazetesi adına Mehmet Şakir Dede’ye, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Uras’a, Fecri Barlık ve bazı gazetecilere plaket verildi.



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