İktisas Spor Kulübü sezon açılış töreni yapıldı

Siirt İktisas Spor Kulübü, 4 branşta 200'ün üzerinde sporcuyla 2018-2019 sezonunu düzenlenen törenle açtı.

Spor Lisesi kapalı salonunda gerçekleşen törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri İrfan Sağlam ve Hüsamettin Şahin, TFF İl Temsilcisi Ahmet Muhtar Akıncı, Fen Lisesi Müdürü İdris Yolbaş, antrenör ve sporcular katıldı. Kurban kesilmesi ve dua edilmesiyle başlayan tören, daha sonra salonda devam eden programda saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Kulübün geçmişi hakkında bilgi veren eğitimci İsmail Eyriparmak, kulübün 2012 yılında tamamen eski şampiyonların bir araya gelerek başta güreş branşı olmak üzere birçok branşta faaliyet gösterdiğini aktardı.

Kulübün gelecek vadeden sporcuları desteklediği, başta milli takım olmak üzere Türkiye'nin büyük kulüplerine ve üniversitelerin Beden Eğitimi Spor Yüksek Okullarına öğrenci de yetiştirdiğini belirten Eyriparmak, bünyesinde dünya ve Avrupa güreş şampiyonları yetiştirdiğini aktardı. Eyriparmak, Hakan Kızılaslan ile 18-24 Temmuz 2016'da İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen Yıldız erkekler Greko-Romen güreşte Balkan ikinciliği, 2016'da Gürcistan'ın Tiflis kentinde 50 kiloda Abdullah Toprak'ın dünya üçüncülük derecesi, Barış Erbek ve Murat Kalkan ile Balkan Şampiyonluğu dereceleri aldığını aktardı.

Yapılan konuşmasının ardından Vali Atik, Belediye Başkan Vekili Taşkın ve İl Emniyet Müdür Vekili Kızılay'a, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu birer kulüp forması hediye edildi.

Eşi Fulya Atik ile sporcularla sohbet eden Vali Atik, başarılarından dolayı İktisas Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi Okul Müdürü Mehmet Şair Kayaalp'ı tebrik etti. Etkinlik, yapılan gösteriyle sona erdi.