İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın, Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Özmen ve diğer kurul üyeleri katıldı. Çocukların korunmasıyla ilgili kamu kurumlarının arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin önemine dikkat çeken Vali Ali Fuat Atik, her kuruma bir görev düştüğünü bu görev ve sorumlulukların hassasiyetle mutlaka yerine getirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı da il genelinde çocukların korunması ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumun ardından, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde karşılaşılan sorunlar ve tedbir kararı uygulanan çocukların durumlarının görüşüldü. Toplantı, kurul üyelerinin dilek ve temennileri ile sona erdi.