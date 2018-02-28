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28 Şubat 2018 11:51

“İnci Küpeli Kız" tiyatro oyunu Siirtli sanatseverlerle buluşuyor

Siirt’in Pervari İlçe Belediye Başkanlığının katkıları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Pervari Metod Tiyatro Gurubu tarafından sahnelenecek, “İnci Küpeli Kız” adlı tiyatro oyunu, Siirtli sanatseverle buluşuyor.

“İnci Küpeli Kız

28 Şubat 2018 11:51


Memur-İşçi, esnaf, öğretmen, öğrenci gibi çeşitli meslek guruplarının sahneleyeceği tiyatro oyunu, 2 Mart Cuma günü akşam 19.30’da Kültür Merkezinde sahnelenecek. Oyunun yönetmeliğini yapan Murat Özcan, Tüm Siirtli sanatseverleri davet ederek, oyunun, dram-komedi içerikli tek perdeden oluştuğunu belirtti. Oyun, konuşma engelli bir kız olan İnci’nin, resim yeteneğine sahip olmasına rağmen, okuyamamasını, asıl engellerin bedende değil, zihinlerde olduğunu, birbirini anlayarak sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularıyla her şeyin üstesinden gelinebileceğini anlatıyor.




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