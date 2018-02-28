“İnci Küpeli Kız" tiyatro oyunu Siirtli sanatseverlerle buluşuyor

Memur-İşçi, esnaf, öğretmen, öğrenci gibi çeşitli meslek guruplarının sahneleyeceği tiyatro oyunu, 2 Mart Cuma günü akşam 19.30’da Kültür Merkezinde sahnelenecek. Oyunun yönetmeliğini yapan Murat Özcan, Tüm Siirtli sanatseverleri davet ederek, oyunun, dram-komedi içerikli tek perdeden oluştuğunu belirtti. Oyun, konuşma engelli bir kız olan İnci’nin, resim yeteneğine sahip olmasına rağmen, okuyamamasını, asıl engellerin bedende değil, zihinlerde olduğunu, birbirini anlayarak sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularıyla her şeyin üstesinden gelinebileceğini anlatıyor.