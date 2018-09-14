İneğin imdadına AFAD yetişti

Siirt'te bir ineğin yemleme esnasında ağzı ile diline saplanan çelik kanca Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, bugün öğle sularında bir vatandaşın 112 çağrı merkezine yaptığı ihbarı değerlendiren AFAD ekipleri, Alan mahallesinde bir vatandaşa ait ineğin yemleme esnasında ağzı ve diline dolanan çelik kancayı, veteriner gözetiminde yaptığı operasyonla çıkardı. İnek daha sonra tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.