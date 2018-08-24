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24 Ağustos 2018 15:54

İntihara teşebbüs eden şahsı polis ikna etti

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, bunalıma giren şahıs 8 katlı binaya çıkarak intihara teşebbüs etti.

İntihara teşebbüs eden şahsı polis ikna etti

24 Ağustos 2018 15:54

Şahıs, polisin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilerek aşağıya indirildi.


Olay, Kurtalan merkez Fırat Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce kolon kanseri olan ve aynı zamanda işsiz olan genç maddi imkansızlıklar nedeni ile 8 katlı apartman dairesi çatısına çıkarak intihar etmek istedi. R.O.’yu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis, intihar etmek isteyen şahsın yanına çıktı. Polisle konuşan R.O., hasta ve işsiz olduğunu maddi imkansızlıklar yaşadığını belirtti.


Polisin ikna çabasının ardından R.O., intihardan vazgeçerek aşağıya indi. R.O., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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