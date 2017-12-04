İşsiz genç bulduğu paranın sahibini arıyor

Siirt’te yaklaşık 5 yıldır işsiz olan Selim Yargıcı, hafta sonu yolda bulduğu paranın sahibini anıyor. Parayı sahibine ulaştırmak için Siirt Belediyesi Yayın Bürosuna başvuran Yargıcı, tüm çabalara rağmen sahibinin çıkmadığını söyledi. Yargıcı, "Hafta sonucu bir arkadaşımla randevulaşmak için Güres Caddesi’nde yürürken bir miktar para buldum. Miktarını söylemek istemiyorum. Parasını kaybeden miktarını da biliyordur. Sizler aracılığıyla ya da Siirt Belediyesi Yayın Bürosu aracılığıyla parasını kaybedenin bana ulaşmasını bekliyorum" dedi.

Bir yıla kadar parayı sağlayacağını belirten Yargıcı, sahibinin çıkmaması durumunda Müftülüğe vereceğini ifade etti.