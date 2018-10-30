İstanbul'da “5.Geleneksel Siirt Tanıtım Günleri” başlıyor

11 Kasım tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek olan “5. Geleneksel Siirt Tanıtım Günleri” için hazırlıklar devam ediyor.

Merkezi İstanbul'da bulunan Siirt Vakfı tarafından 7-11 Kasım tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek olan ve çok sayıda davetlinin katılması beklenen “5. Geleneksel Siirt Tanıtım Günleri" başlıyor. Tanıtım etkinliklerine kısa bir zaman kala önemli caddelerdeki billboardlara Siirt'in fıstık, büryan ve zivzik narının fotoğraflarının yer aldığı tanıtım broşürleri asıldı. Siirt ve İstanbul'un yanı sıra diğer illerden de çok sayıda davetlinin katılması beklenen kültürel etkinliklerde, yöresel ürünler ve yemekler tanıtılacak, 3 dilde tasavvuf müziği yer alacağını ve sürpriz aktiviteler gerçekleştirilerek Siirt'in tanıtımı için fırsata dönüştürülmesi amaçlanıyor. Etkinliğe devlet erkanı, milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, yerli ve yabancılar davet edildi. Siirt Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü, Yenikapı'da bir araya gelecekleri etkinlikte tek amaçlarının sadece Siirt'in tanıtımı olduğunu vurguladı.