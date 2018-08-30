Jandarmada rütbe terfi heyecanı

Siirt İl Jandarma Komutanlığına atanan Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay tuğgeneralliğe terfi etti. Resmi gazetede yayınlanan kararname kapsamında, İl jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay Tuğgeneralliğe yükseltilirken, 4 subay, 97 astsubay ve 115 uzman çavuş terfi etti.

Törene, Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Fevzi Kenansarı, ilçe belediye başkanları ile terfi edecek personel ve aileleri katıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Atabay yaptığı açılış konuşmasında personelin rütbeleri yükseldikçe astları için daha fazla rol model olacaklarını söyledi.

Çevremizde ateş çemberi olduğunu belirten Tuğgeneral Atabay “Omuzlarınıza ve kollarınıza eklenen bu yıldız ve sırmalar sizlere yeni tecrübe kazandıracak yeni hizmet imkanı vererek artan sorumluluğunuzun, yükünün nişanesi olacaktır. Yeni rütbelerinizle ifa edeceğiniz vazifelerinize asker yetiştirmek ve onlara örnek olabilmek için daha titiz davranmalısınız. Tavır ve davranışlarınızda taşıdığınız bu rütbelerin ağırlığının hakkını vermeye özen gösteriniz. Çevremizdeki ateşten çemberin ortasında vatan müdafaası için bizleri zor görevlerin beklediği kritik bir dönemden geçiyoruz. Yeni rütbelerimizle alacağınız görevlerde daha önce olduğu gibi bundan sonrada aynı dikkat gayret ve motivasyonla çalışacağınıza rütbenin verdiği sorumlulukla başarılı olacağınıza güvencem tamdır” dedi

Vali Ali Fuat Atik ise yaptığı konuşmada, Jandarma personelinin ülke ve il genelinde çok önemli görevler üstlendiklerini terör örgütlerinin adeta korkulu rüyaları olduklarını belirterek terfi eden personeli kutladı. Konuşmaların ardından Tuğgeneral Atabay’a rütbeleri Vali Ali Fuat Atik ve Tuğgeneral Atabay’ın eşi tarafından takıldı. Bir üst rütbeye terfi eden diğer bazı personelin rütbeleri Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, personelin eşleri ve diğer davetliler tarafından takıldı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli toplam 217 personelin bir üst rütbeye terfi ettikleri belirtildi.