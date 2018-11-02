Kadınlar lösemili çocuklar için toplandı

Siirt'te bir grup kadın kursiyer, 02-08 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında lösemili çocukların durumuna dikkat çeken bir etkinlik yaptı.

Ulus Aile Destek Merkezi binası önünde toplanan kadınlar adına açıklama yapan ADEM Müdürü Nurten Temiz, lösemi hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için öğrencilere böyle bir etkinlik planladıklarını aktardı. Çocukluk çağında kanser vakalarında artış olduğuna dikkat çeken Temiz, "Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri lösemidir. Ailelerimiz bu konuda yeterince bilgi sahibi değiller. Bu nedenle hastalık ilerledikten sonra fark edilebiliyor. Bu da ölümlere sebebiyet veriyor. Bu haftanın yapılanmasının amacı lösemi konusunda herkesi bilgilendirmek ve erken tedbir almalarını sağlamaktır. O halde lösemi, nedenleri ve belirtileri konusunda herkesin dikkatli olması gerekir. Herkesi bu konuda gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Lösemi asla bir bulaşıcı hastalık değildir. Sadece lösemiye karşı değil bütün hastalıklardan kendimizi koruyalım. Nasıl mı? Temizliğe, yiyeceklerimize ve dengeli beslenmeye dikkat edersek hastalıktan korunuruz" dedi.

Basın açıklamasının ardında kadın kursiyer ve çocuklar, lösemiye dikkat çeken pankart ve döviz açtı.