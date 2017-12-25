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25 Aralık 2017 11:04

Kalet-ül Üstat Tepesi’ne tabiat parkı yapılıyor

Siirt’in Tillo ilçesinde bulunan bin 300 rakımlı Kalet-ül Üstat Tepesi’nde tabiat parkı çalışmaları sürüyor.

Kalet-ül Üstat Tepesi’ne tabiat parkı yapılıyor

25 Aralık 2017 11:04

Orman Su İşleri Müdürü Nevzat Amcalar, kısa sürede çalışmaları tamamlayıp, parkı vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade etti.


Tillo ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğa güzelliği nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bin 300 rakımlı Kalet-ül Üstat Tepesi’nde tabiat parkı çalışmaları sürüyor. Orman Su İşleri Müdürü Nevzat Amcalar, Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 14’üncü Şube Müdürlüğüne bağlı Siirt Şubesi olarak 2014 yılında insanların yürüyüş ve dinlenme gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir alana ihtiyaç olduğunu gördüklerini belirtti. Bunun üzerine Botan Vadisi’nin eşsiz güzelliğinde tabiat parkı oluşturmak için etüt çalışması yaptıklarını anlatan Amcalar, “Genel Müdürlü de buna onay verdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en yüksek rakımlı alana sahip olan eşsiz doğa güzelliğiyle bir tabiat parkına sahip olmaya çalışıyoruz” dedi.


Tabiat parkına gelecek olan ziyaretçi vatandaşlara dinlenmeleri için nezih bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını belirten Amcalar, "Yerli ve yabancı turistlerin konaklayabileceği alan içine lokanta, kır kahvesi, yöresel ürün satış yerleri, bay-bayan mescit, emzirme odası, büfe ve idari ziyaretçi merkezi yapıldı. Bunun yanında 140 araçlık otopark ve 80 tane kamelya yapıldı" diye konuştu.


Tabiat parkını cazibe haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Amcalar, "Siirt’in böyle bir yere ihtiyacı var. Bizde bunu düşünerekten vatandaşlarımızın yaz aylarında buraya gelerek dinlenmeleri sağlamayı amaçladık. Yazın kavurucu sıcaklardan insanlar nereye gideceklerini bilemiyor buranın serin havası ve doğa güzelliğiyle gününü rahat bir şekilde geçirebilecektir. Hemen hemen her ilden burayı ziyaret etmek isteyen insanlar olacaktır. Kısa bir süre içinde çalışmalarımızı tamamlayıp hizmete sunacağız. Doğa güzelliğiyle Botan Vadisi ve çayını görebiliyoruz. Eski Mezopotamya dediğimiz yerin bir başlangıcı burası. Bu yüzden burayı iyi değerlendirmek gerekiyor. Rakımı bin 150 ile bin 300 metreye kadar olan yerler bulunmakta. Eşsiz bir güzelliği bulunan tabiat parkını Siirt halkına faydalı bir şekilde sunacağız" ifadelerini kullandı.




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