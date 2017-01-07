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07 Ocak 2017 15:07

Kaymakam Kocabey, yeni kimlik kartı müracaatını yaptı

Kaymakam Kocabey, yeni kimlik kartı müracaatını yaptı

07 Ocak 2017 15:07

Siirt’in Baykan İlçe Kaymakamı Mehmet Kocabey, 2017 yılı ocak ayında dağıtımına başlanacak olan yeni kimlik kartlarıyla ilgili müracaatını yaptı.
Yeni kimlik alımı için gerekli olan parmak izini sisteme yükledikten sonra diğer işlemleri de yerine getiren Kaymakam Kocabey, müdürlükteki görevli personel ile bir süre görüştükten sonra ayrıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartı projesi ile ilgili iş ve işlemler Siirt merkez ile ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce yürütülüyor. Baykan İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yeni kimlik kartı başvurusu için şahsen veya randevu alarak başvuru yapılabileceği, başvuru esnasında son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin müracaat eden kişinin yanında bulunması gerektiği belirtildi.



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