Kaymakam Savar'dan köy ziyareti

Siirt'in Tillo İlçe Kaymakamı Erkan Savar, ilçeye bağlı Akyayla köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Akyayla muhtarlığını ziyaret eden Kaymakam Savar, köylülerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra ilçede bulunan okulları ziyaret eden Kaymakam Savar, Akyayla İl-Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul idarecilerinden öğrencilerin eğitimi ile ilgili bilgi aldı. Sınıfları tek tek gezen Kaymakam Savar, öğrencilere yardım ederek öğrencilerle soru çözdü. Daha sonra köy meydanında gençlerle buluşan Kaymakam Savar, köy gençlerinin taleplerini dinledi.

Kaymakam Savar, incelemelerinin ardından köyden ayrıldı.