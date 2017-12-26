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26 Aralık 2017 11:18

Kayyum ile hizmet devam ediyor

Siirt’in Pervari ilçesi beğendik Belde Belediyesine kayyum atanan Kaymakam Hakan Şeker’in talimatıyla Merkez Camisi’ne ısıtma istemi kurdu.

Kayyum ile hizmet devam ediyor

26 Aralık 2017 11:18


Kaymakam Şeker, Beldede yaşayan vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla belde sakinlerine hizmet ulaştırma gayretinde olduklarını söyledi. Beldede bulunan üç caminin daha önce tadilat ve onarımdan geçirilerek, belde sakinlerinin hizmetine sunduklarını belirten Şeker, cami imamı ve vatandaşların talepleri doğrultusunda Beğendik Merkez Camisi’ne 300 metre karelik alana yerden ısıtmalı sistem kurulduğunu ve vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.


Belediye olarak her zaman halkın hizmetinde olduklarını kaydeden Şeker, belde de sosyal belediyeciliği hayata geçirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.




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