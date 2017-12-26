Kayyum ile hizmet devam ediyor

Kaymakam Şeker, Beldede yaşayan vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla belde sakinlerine hizmet ulaştırma gayretinde olduklarını söyledi. Beldede bulunan üç caminin daha önce tadilat ve onarımdan geçirilerek, belde sakinlerinin hizmetine sunduklarını belirten Şeker, cami imamı ve vatandaşların talepleri doğrultusunda Beğendik Merkez Camisi’ne 300 metre karelik alana yerden ısıtmalı sistem kurulduğunu ve vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Belediye olarak her zaman halkın hizmetinde olduklarını kaydeden Şeker, belde de sosyal belediyeciliği hayata geçirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.