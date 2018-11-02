Kayyum sabahın erken saatlerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Ziyaret kapsamında Cumhuriyet Caddesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Taşkın, sorun ve talepleri dinledi.

Esnaf ve vatandaşları gezerek sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Taşkın, “Vatandaşlarımızın ve esnafımızın görüşleri ve talepleri yapmış olduğumuz çalışmalara ışık tutmaktadır. Esnaf ve vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini bizzat yerinde dinliyorum. Sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarla iç içe ve kolay ulaşılabilir bir belediyecilik ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu manada vatandaşlarımızın belediyeye ulaşmasındaki bütün kanalları oluşturduk. Ayrıca biz de vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorun, talep ve görüşlerini dinliyoruz” dedi.