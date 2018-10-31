Kayyum sosyal medyadaki çağrıya anında cevap verdi

Siirt'te sosyal medya aracılığıyla tekerli sandalye talebinde bulunan Şirvan'ın Yağcılar köyünde ikamet eden Adalet Erdoğan adlı vatandaşa Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın kayıtsız kalmayarak tekerlekli sandalye hediye etti.

Siirt'in Şirvan ilçesi Yağcılar köyünde ikamet eden ve doğuştan fiziksel engelli olan 17 yaşındaki Adalet Erdoğan, daha rahat hareket etmek ve okula gidip gelebilmek için bir tekerlekli sandalyesinin olmasını hayal ediyordu. Barış Köprüsü Derneği Başkanı Barış Amcalar tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım sonrası Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın bu isteğe kayıtsız kalmayarak Adalet Erdoğan adlı vatandaşa tekerlekli sandalyesini hediye ederek mutluluğuna ortak oldu.

Adalet Erdoğan'ın mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Başkan Taşkın, “Unutulmamalı ki her birey bir engelli adayıdır. O yüzden engelli kardeşlerimize sahip çıkalım. Onları sevelim. Adalet kardeşimiz de tekerlekli sandalyesine kavuştu. Onun gözlerindeki mutluluk bizleri de çok mutlu etti” dedi.