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Kayyum vatandaşların sorunlarını evlerinde dinliyor

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın halkın sorunlarını dinlemeye ve talepleri doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyor.


Bu doğrultuda Başkanı Taşkın, Conkbayır Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Conkbayır mahallesinde incelemelerde bulunan Başkan Taşkın burada vatandaşlar ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Daha sonra Conkbayır mahallesinde ikamet eden Tekek ailesini evlerinde ziyaret ederek aile fertleri ile sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.


Belediye Başkanını evlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Tekek ailesi, Başkan Taşkın'a ve ekibine Siirt'e yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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