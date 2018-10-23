Kayyumdan kadınlara özel tesis

Siirt Belediyesinin 17 dönüm arazi üzerine kurulacak, kadınların sportif ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği tesislerin yer alacağı Kadın Spor ve Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Binanın en kısa zamanda tamamlanması için çaba harcadıklarını söyleyen Siirt Belediye Başkanı Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, bu merkezde kadınlara değişik sosyal spor ve kültürel hizmetlerin sunacaklarını söyledi. Taşkın, “Bu binayı en kısa zamanda tamamlayarak bayanların hizmetine sunmak istiyoruz. Kadınlarımız hiçbir ücret ödemeden gün boyu burada değişik aktivitelere katılıp zamanlarını değerlendirebilecekler. Ayrıca burada açılacak kurslara da katılarak bilgilerini ve kültürlerini geliştirebilecekleri gibi mesleki beceri sahibi de olabilecekler” dedi.

Eski otogar alanında yapımı devam eden merkezde bayanlara hizmet verecek 20 metre uzunluğunda bir havuz, çocuklar içinde küçük bir havuz, kreş, cep sineması, spor alanı, hamam, buhar odası, sauna, masaj odaları yer alacak. Kadın Spor ve Kültür Merkezinde düzenlenecek takı tasarım, hediyelik eşya magnet ve saire eğitim kurslarıyla boş zamanlarını değerlendirip yeni hobiler edinecek kadınlar, okuma - yazma, beden dili, diksiyon, motivasyon, Kur'an-ı Kerim, aile içi iletişim gibi kurslar ve çeşitli seminerler ile kendilerini geliştirebilmeleri için yeni fırsatlara kavuşmuş olacak. Üç katlı olacak olan bina 4 bin 800 metre kare kapalı alana sahip olacağı belirtildi.